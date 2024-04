Operaio morto sul lavoro a Piacenza in un cantiere edile nella zona della Besurica | inutili i soccorsi

Un operaio di 59 anni, A.G., è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile sulla nuova strada tra Taranto e Avetrana. L’uomo era originario di San Marzano di San ... (tpi)

Tarantini Time QuotidianoSi chiamava Angelo Cotugno e aveva 58 anni. Viveva con la sua famiglia a San Marzano di San Giuseppe, paese in provincia di Taranto di cui era originario. Una persona ... (tarantinitime)

Autogru si ribalta e schiaccia operaio 25enne a Pescopagano in provincia di Potenza . Un collega è rimasto ferito nel l'incidente (notizie.virgilio)

Cade in un cantiere, morto sul lavoro a Piacenza - Un Operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. (ANSA) ...ansa

Dramma a Milazzo, Operaio di 72 anni muore cadendo da un ponteggio - Milazzo: un uomo di 72 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione, è caduto da un ponteggio ed è morto sul colpo ...strettoweb

Imprenditore ucciso da una scossa elettrica: Filippo stava per sposarsi, aveva 33 anni - Ancora un morto sul lavoro. L'ennesimo, che si aggiunge alla lista in questi giorni allungata tragicamente dall'esplosione della centrale elettrica di Suviana. Filippo ...corriereadriatico