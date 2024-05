Madonna in Brasile davanti a 1 milione e 600 mila persone ma un italiano fa meglio

F1: 30 anni fa Senna diventava immortale - F1: 30 anni fa Senna diventava immortale - Questa settimana sono passati 30 anni da quel 1° maggio 1994, da quel GP di San Marino, da quella curva del Tamburello che ha reso Ayrton Senna immortale.

JUVENTUS - Bremer: "Dobbiamo lavorare di più" - JUVENTUS - Bremer: "Dobbiamo lavorare di più" - Il suo gol è valso il pareggio della Juventus in casa della Roma, ma Bremer non è completamente soddisfatto: "Volevamo la vittoria, dobbiamo lavorare di più - ha commentato a DAZN -. Non abbiamo sfrut ...

Madonna: chiusura trionfale del tour sulla spiaggia di Copacabana a Rio davanti a oltre 1,5 milioni di persone - Madonna: chiusura trionfale del tour sulla spiaggia di Copacabana a Rio davanti a oltre 1,5 milioni di persone - Performance da record per Madonna in brasile. Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il ..