Tifoso arrestato a Marsiglia Ma non era lui | rilasciato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Adesso è a casa. È provato per quello che gli è successo. Una brutta parentesi che lo ha distrutto moralmente. Per questo ha deciso di mantenere un basso profilo. Lui è il 18enne di Cenate Sotto,nerazzurro che faceva parte di un gruppo partito all’alba da Telgate e fermato giovedì sera all’uscita dallo stadio al termine della partita di andata di Europa League Olympique- Atalanta disputata al Velodrome, perché ripreso a fare gesti da scimmia per irridere i tifosi avversari di colore. Bloccato dalla polizia mentre stava per salire sul pullman che lo avrebbe dovuto riportare a Bergamo. Lui non c’entrava nulla, c’è stato uno scambio di persona da parte delle autorità francesi. Dalla successiva analisi dei filmati, le autorità francesci hanno capito che non era lui ilfilmato e così sabato sera ha potuto fare ...