Le autorità francesi nella serata di ieri hanno permesso al diciottenne di rientrare in Italia: il suo profilo non corrisponde a quello delimmortalato mentre compiva

A Marsiglia non esistono "se" e "ma", vige la tolleranza zero: individuato grazie alle telecamere dello stadio e subito arrestato . Questa è la sorte del tifoso dell'Atalanta che ha fatto il Saluto nazista e altri gesti razzisti sugli spalti del Vélodrome durante la semifinale d'andata d'Europa

Un tifoso atalantino intento a fare il saluto romano con il Braccio teso , un altro che sciommiotta imitando un gorilla. Ancora una volta un indegno comportamento di alcuni tifosi italiani all'estero. E stavolta le mele marce, due per la precisione, sono nel cesto buono dei 2800 tifosi atalantini

Rilasciato il tifoso delll'Atalanta arrestato a Marsiglia: non era lui l'autore dei gesti razzisti - Le autorità francesi nella serata di ieri hanno permesso al diciottenne di rientrare in Italia: il suo profilo non corrisponde a quello del tifoso immortalato

Rilasciato il tifoso arrestato a Marsiglia: non era lui che mimava una scimmia - L'ERRORE. La polizia francese lo aveva arrestato all'uscita dallo stadio, prima di ripartire per Bergamo. Rilasciato nella giornata di sabato 4 maggio.

