I motivi del ritiro del vaccino contro il Covid di AstraZeneca

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La notizia di oggi è che la multinazionale farmaceutica anglo-svedeseha iniziato a ritirare a livello globale il suoil-19, denominato Vaxzevria, a causa di “un’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili”, che al contrario del proprio -non aggiornato da tempo- sono efficacile tante nuove varianti del virus che purtroppo sono ancora in circolazione. Autorizzato alla somministrazione da EMA, l’Agenzia europea del farmaco, il 29 gennaio del 2021 in un mondo bloccato dal lockdown e alle prese con milioni di morti a causa del, il(realizzato con la tecnologia del vettore virale, usata per molti altri vaccini in passato) sviluppato dall’azienda assieme all’Università di Oxford, è stato ...