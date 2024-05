Il governo prepara le nuove linee guida sulla fecondazione assistita | cosa cambia per le donne

Bologna, 13 aprile 2024 – Ora che il tempo dell’emergenza è terminato, viene il momento di ricostruire la verità. Ma per farlo, per permettere ai consulenti della Procura di analizzare i resti dell’alternatore e della turbina deflagrata ...

Limitazioni di zucchero e sale nei pasti scolastici : nuove linee guida nutrizionali Le nuove linee guida nutrizionali per i pasti scolastici prevedono una riduzione di zucchero e sale , mantenendo tuttavia alcune concessioni come il latte al ...

nuove linee guida : consenso scritto per esami pelvici Le nuove linee guida negli ospedali statunitensi impongono l’obbligo di ottenere il consenso scritto per esami pelvici , mammari, prostatici e rettali su pazienti sedati. Importanza del consenso ...

Etf: da Franklin Templeton un nuovo prodotto che rispetta i principi cattolici - Etf: da Franklin Templeton un nuovo prodotto che rispetta i principi cattolici - Franklin Templeton ha annunciato il lancio del nuovo Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF (Isin IE000AZOUN82). Questo ETF porta a 12 gli ETF Articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR nella ...

Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Plus nuova a San Gregorio d'Ippona - Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Plus nuova a San Gregorio d'Ippona - Annuncio vendita Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Plus nuova a San Gregorio d'Ippona, Vibo Valentia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Mercedes-Benz CLE Cabrio 300 AMG Line Advanced 4matic auto nuova a Vinci - Mercedes-Benz CLE Cabrio 300 AMG Line Advanced 4matic auto nuova a Vinci - Optionals 045, 0B4, 0U1, 16P, 1B3, 3S6, 444, 4S6, 52V, 6S0, 8P3, 8S8, AEJ 23/2, AIRCAP, AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/co, AMG Dynamic select, AMG ...