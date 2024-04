L’obiettivo è svuotare la centrale di Suviana | idrovore al massimo e nuove linee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Bologna, 13 aprile 2024 – Ora che il tempo dell’emergenza è terminato, viene il momento di ricostruire la verità. Ma per farlo, per permettere ai consulenti della Procura di analizzare i resti dell’alternatore e della turbina deflagrata nell’esplosione, sarà necessario un lavoro lungo di messa in sicurezza del ‘pozzo’ dellaEnel di. Tre piani dell’impianto, dopo il disastro di martedì scorso, sono sommersi dall’acqua: i piani interrati, dall’ottavo al decimo. E anche quelli superiori, raggiunti dalla fiammata sprigionata dalla turbina, sono lesionati. Adesso, quindi, la prima urgenza, di cui si dovrà occupare Enel, riguarda proprio lo svuotamento dei locali dall’acqua e la successiva bonifica del sito. LaEnel diCome spiegato dall’amministratore delegato di Enel Green Power ...