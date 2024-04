Emanuela Orlandi - il fratello Pietro a Cusano TV | La pista di Londra si è arenata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 aprile 2024) . Ecco le dichiarazioni andate in onda a “Crimini e Criminologia” Caso. IlItalia TV: “Ladisi èperché l’ex Nar amico di Fioravanti e Carminati che mi ha fornito prove importanti è svanito nel nulla. Io so chi è, conosco il suo nome, quindi chi sta indagando sul rapimento di mia sorella lo rintracci e lo convochi. Alla Commissione parlamentare e alla Procura di Roma chiedo di ascoltarmi prima possibile perché ho elementi molto utili da fornire. Un appello al Vaticano, qualcuno informi Papa Francesco che il procuratore Diddi non sta facendo quello che il Pontefice ha chiesto espressamente: indagare su”. Il prossimo 22 giugno saranno 41 ...