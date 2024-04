Emanuela Orlandi - il fratello Pietro | Il Vaticano non voleva la commissione d' inchiesta

(Di martedì 23 aprile 2024) Da quasi 41 anni non si hanno più notizie certe di, la 15enne di cui si sono perse le tracce a Roma nel 1983. Ilcombatte da allora per sapere la verità sulle sorti della sorella e ancora oggi riesce a far sentire la sua voce fino ai corridoi del governo. Il 9 novembre scorso il Senato ha approvato la proposta di istituire unabicamerale disulla scomparsa di(e di Mirella Gregori sparita anche lei un mese prima). “Sono contento che le istituzioni non abbiano ceduto alla pressione del, che nonassolutamente che venisse approvata”, ha dettoal Corriere della Sera. Unache è stata definita sui social dallo ...

