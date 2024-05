Pietro Senaldi | Antonio Scurati fa il partigiano al circolo del tennis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Anche per me è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili, mi accodo al treno di quanti osano criticare. Faccio appello a tutto il mio ardimento e affronto il rischio di essere intruppato nel girone infernale di coloro che lo scrittore, con scarso talento peri neologismi, definisce «giornalsquadristi». Sono i pericoli del mestiere, mi rimetto al giudizio del mio bersaglio: se mi assolverà, mi farà un piacere, se mi condannerà, mi farà un onore. Temo tuttavia che il verdetto fatale sia scontato; neppure gli antifascisti amano le critiche, fedeli al motto ducesco che chi non è con noi è contro di noi. Scelgo di morire in piedi e affronto la sorte a petto nudo, consapevole che come vivere è la lotta, il rischio, la tenacia, così lo è anche scrivere. Non intendo prendermela con il monologo ideato per il 25 aprile, nel quale il letterato, ...