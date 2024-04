Coppa delle Viole Al Circolo Tennis Zavaglia in campo 250 giovani talenti

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ ai nastri di partenza una classicissima delle italiano, la 45esima edizione della, la grande rassegna delle nazionale, in programma da domani al 1° maggio sui campi deldi Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, sia maschili che femminili. Nella sede del Club ravennate si è svolta la conferenza stampa di presentazione del torneo. Il presidente del Ct, Gianmarco Gamberini, ha sottolineato: "Arriva una tappa storica, per noi e per ilitaliano, abbiamo avuto quasi 250 iscritti, direi che si tratta di un grande successo, un record, lo scorso anno eravamo 200 ...

La Serie A élite femminile 2023-2024 di Rugby è ferma per il Sei Nazioni 2024 e non riprenderà prima di maggio, ma prosegue la Coppa Conference , che vede andare in scena i match di ritorno delle ... (oasport)

A Riad , in Arabia Saudita, sono scattate le Finali della Coppa del Mondo dell’ Equitazione : nel dressage , senza azzurri al via, si è svolta la prima delle due prove previste, il Grand Prix , che ha ... (oasport)

Juventus, Vlahovic di nuovo in crisi Da quanto non segna - Da quasi due mesi in Serie A. La mancanza di gol dura precisamente dal 3-2 al Frosinone del 25 febbraio, quando Vlahovic mise a segno una doppietta. Da quel momento non è andato più in gol in Serie A, ...ilbianconero

Euganeo, il questore vuole più sicurezza. Il Comune: costi alti - Odorisio ha chiesto alcuni interventi per evitare incidenti. Ma per Palazzo Moroni e società la spesa è troppo elevata ...mattinopadova.gelocal

Apre la Lazio sul campo del Genoa: Tudor vuole superare l'Atalanta. In serata i bianconeri in Sardegna: Ranieri prepara un altro 'trappolone' - Apre la Lazio sul campo del Genoa: Tudor vuole superare l'Atalanta. In serata i bianconeri in Sardegna: Ranieri prepara un altro 'trappolone ...sportmediaset.mediaset