Ian Gelder - il Kevan Lannister de Il Trono di Spad - è morto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arriva una triste e orribile notizia per tutti i fan che hanno seguito le vicende della serie tanto amata e cult, Ildie. L’attore che interpretava, Ian, ènella giornata del 6 maggio 2024 per un cancro al dotto biliare Davvero una tragedia quella per i fan di Game Of Thrones e per tutti quelli che gli erano vicini, tra amici, famiglia e marito. Qualche giorno fa èIan, attore che è stato reso noto al grande pubblico per aver interpretato, il fratello di Lord Tywin, interpretato da Charles Dance. La notizia è stata confermata dal marito dell’attore, Ben Daniels, anch’egli attore. L’ha confermato pubblicando un post su ...