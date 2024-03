Giuseppe Valditara | il ministro visita la Rfk Italia alla Fiera Didact di Firenze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Robert F. Kennedy Human Rightsha incontrato oggi aildell'Istruzione e del Merito,. Durante la(in programma adal 20 al 22 marzo, il più importante evento dedicato all'innovazione nel mondo della scuola) in cui la RFKlancerà le Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in Lingua Inglese (evento rivolto ai trienni delle scuole secondarie di II grado), ilha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto donlus per le iniziative rivolte ai docenti ed agli studenti, per il servizio rivolto al mondo scolastico su tematiche quali educazione civica e promozione dei diritti (come ...