Giuseppe Valditara | «Stop al cellulare a scuola | anche per fini didattici»

Cellulari, Valditara: "Stop all'uso ad elementari e medie anche per studiare"

Due anni dalla morte di Giuseppe Lenoci - la famiglia scrive al ministro Valditara che risponde : “Amarezza e dolore - al lavoro per stage più sicuri” - Il 14 febbraio di due anni fa segnò un tragico momento per la scuola italiana. Giuseppe Lenoci , un giovane studente di soli sedici anni , perse la vita in un incidente ... (orizzontescuola)

Valditara, stop a cellulari e tablet a scuola e appello a genitori: “Non siate sindacalisti dei figli”: Un vero e proprio ‘giro di vite’ quello annunciato dal ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara sull’uso di cellulari e tablet a scuola. Una lotta a questi strumenti tecnologici che, ... tag24

Valditara, rivoluzione a scuola: tornano i vecchi giudizi: Possibile ritorno al passato. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara vuole cambiare le pagelle alle elementari ripristinando i vecchi giudizi. L’idea del ministro dell’Istruzione Giuseppe ... newsmondo

Scuola, la stretta di Valditara sui cellulari: divieto assoluto di usarlo in classe, anche per la didattica: Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia il divieto totale di utilizzare i cellulari in classe, anche per usi didattici. Divieto assoluto. I cellulari in classe non si possono usare, ... lanotiziagiornale