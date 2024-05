Giro d’Italia a Napoli 2024 - torna il Village in piazza del Plebiscito | gli eventi della tappa del 12 maggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oltre 400 agentiPolizia locale vigileranno sul dispositivo di traffico per la nonadeld'Italia il 12. Carri attrezzi preleveranno le auto in divieto già da sabato. Le linee bus deviate o sospese. Chiuse alcune usciteTangenziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.42 Stiamo per entrare negli ultimi 50 chilometri di corsa 15.39 Torna a crescere il vantaggio di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar), ...

Giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro d'Italia - Valgren: "Deluso No, sono grato di essere ancora un ciclista. Non credevo di avere ancora un contratto" - giro D'ITALIA - Valgren ha perso la volata a due con Benjamin Thomas al termine della tappa di Lucca, ma il danese non è comunque deluso. È tornato a competere ...

Le canottiere e i pigiami di Schostal, a Roma, sono così chic da poterci andare in giro. Parola di Anne Hathaway e Alessandro Michele - Le canottiere e i pigiami di Schostal, a Roma, sono così chic da poterci andare in giro. Parola di Anne Hathaway e Alessandro Michele - Schostal è oggi luogo di culto e di ispirazione per celebs e stilisti. Evoluzione deluxe della merceria di cui conserva fascino e buone maniere vecchio stile ...

Genova, il Giro d'Italia passa in centro e un cane taglia la strada ai ciclisti - Genova, il giro d'Italia passa in centro e un cane taglia la strada ai ciclisti - Genova - Sabato 11 maggio il giro d'Italia è passato nel centro di Genova, e un cane sfuggito al suo padrone ha attraversato la strada, via ...