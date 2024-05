(Di giovedì 9 maggio 2024) Obiettivo iniziare ala classifica. È un Antoniosorridente e sereno quello dopo l’arrivo della sesta tappa del2024, una frazione che ha regalato grandissimo spettacolo. Dopo una battaglia incredibile per formare la fuga, gli attaccanti si sono giocati il successo sul traguardo di Rapolano Terme, con lo spagnolo Pelayo Sánchez (Movistar Team) che ha regolato in volata Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Luke Plapp (Team Jayco AlUla), rispettivamente secondo e terzo. Dietro di loro però non ci si è rimasti a guardare, con la INEOS Grenadiers ad affrontare di petto tutti e tre i tratti in sterrato, e sull’ultimo, quello di Pievina, il gruppo maglia rosa si è frantumato. Ha corso sempre nelle primissime posizioni l’azzurro della Bahrain – Victorious, che ha mostrato ottimi segnali dopo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.02 Pogacar resta chiaramente in maglia rosa. 17.01 Grande delusione per Alaphilippe , che non è più il campione capace di vincere due Mondiali di fila. Fosse stato ...

Tiberi non si arrende al Giro d’Italia: “Nella cronometro proverò a risalire” - tiberi non si arrende al giro d’Italia: “Nella cronometro proverò a risalire” - Obiettivo iniziare a risalire la classifica. È un Antonio tiberi sorridente e sereno quello dopo l'arrivo della sesta tappa del giro d'Italia 2024, una ...

Pelayo Sanchez domina a Rapolano Terme: volata maiuscola su Alaphilippe dopo una lunghissima fuga - Pelayo Sanchez domina a Rapolano Terme: volata maiuscola su Alaphilippe dopo una lunghissima fuga - La sesta tappa del giro d'Italia è stata vinta da Sanchez. Tracciato movimentato tra tratti in sterrato e una impennata al 20% a pochi chilometri dal ...

Giro d’Italia 2024, un buon Antonio Tiberi sullo sterrato. Ora l’esame cronometro per risalire in classifica - giro d’Italia 2024, un buon Antonio tiberi sullo sterrato. Ora l’esame cronometro per risalire in classifica - Il giro d’Italia è lungo e si sa, il percorso è sempre ricco di imprevisti. Un giorno può andarti male, come accaduto ad Antonio tiberi in occasione del primo arrivo in salita ad Oropa, un altro puoi ...