I primi due giorni al Giro d' Italia di Domenico Pozzovivo e Giulio Pellizzari

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha quasi 42 anni, ed è il più vecchio,neanche la metà, ed è il più giovane.è lucano di Policoro,marchigiano di San Severino. Tre cose hanno in comune: tutti e due stanno correndo ild’, tutti e due gareggiano nella stessa squadra (l’na VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè) e tutti e due scrivono un diario per “Il Foglio”. Emozioni dald'2024: “Prime due tappe: sopravvissuto alla strada”.: “Prime due tappe: travolto dalle emozioni”.: “Caduto nella prima tappa, caduto anche nella seconda. Davo per scontato che non tutto sarebbe filato ...