Giro d’Italia 2024 - Giulio Pellizzari | Obiettivo tapp - so che devo migliorare E svela il sogno nel cassetto

(Di martedì 23 aprile 2024) Il prossimo 4 maggio in maglia VF Group – Bardiani CSF – Faizanè,sarà al via del suo primoe sarà il più giovane della formazione della Famiglia Reverberi. Reduce da un incoraggiante Tour of the Alps, che ben ci fa sperare in ottica di corse ae,lo scorso anno ha chiuso al secondo posto il Tour de l’Avenir alle spalle di Del Toro, oltre ad aver vinto l’ultima frazione della corsa in terra francese. Scalatore non privo di un buon spunto veloce, il marchigiano classe 2003 è uno dei nostri giovani più promettenti. Come stai? “Tutto bene, sono sull’Etna per rifinire la preparazione in vista del”. Al Tour of the Alps hai capito di poter stare al passo con i migliori? “Diciamo di sì, è stato un bel periodo. Stavo bene, ...

Il calendario completo del Giro d’Italia 2024 , in programma dal 4 al 26 maggio prossimi per quella che sarà l’edizione numero 107 della Corsa Rosa. Grandissima attesa per le 21 tappe , che completeranno un percorso complessivo caratterizzato da 3400,8 chilometri e 44.650 metri di dislivello. La Grande Partenza da Torino darà il via alla discesa dello Stivale fino a Napoli e Pompei, per poi risalire lungo l’Adriatico prima del gran finale sulle ... (sportface)

Sta per terminare l’attesa per Italia-Danimarca , partita valevole per l’undicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta fin qui, scendono nuovamente sul ghiaccio per conquistare il quinto successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La coppia azzurra deve vedersela ora ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Danimarca , partita valevole per l’undicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta fin qui, scendono nuovamente sul ghiaccio per conquistare il quinto successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La coppia azzurra deve vedersela ora con ... (sportface)

Giro d’Italia 2024, Giulio Pellizzari: “Obiettivo tappe, so che devo migliorare”. E svela il sogno nel cassetto - Il prossimo 4 maggio in maglia VF Group - Bardiani CSF - Faizanè, Giulio Pellizzari sarà al via del suo primo Giro d'Italia e sarà il più giovane della ...oasport

Per la prossima stagione due colpi in mezzo se restano Lobotka e Anguissa. E torneranno Folorunsho e Gaetano - Qualità e quantità, per riportare il Napoli velocemente tra i top club d’Italia. L’estate si avvicina e con essa ... Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno iniziato a buttare ami in Giro per ...gazzetta

Banca Etica unica istituzione finanziaria Italiana che non investe in aziende che producono armi nucleari - L’industria delle armi nucleari può contare sugli investimenti finanziari di 287 istituti. È quanto emerge dal Rapporto 2024 di Don’t bank on the bomb, l’iniziativa del Premio Nobel per la pace ICAN ( ...it.investing