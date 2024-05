Genoa vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I rossoblù, già tranquilli, sfidano gli emiliani che devono vincere per credere nella salvezza.vssi giocherà domenica 12 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la promozione ottenuta lo scorsa anno, è arrivata anche la salvezza in questo campionato per i rossoblù. La squadra di Gilardino ha raggiunto l’obiettivo con un margine di quattordici punti sulla zona retrocessione Gli emiliani si trovano in una situazione drammatica, essendo penultimi ma comunque a tre punti dalla salvezza diretta. La vittoria contro l’Inter ha rianimato la squadra di Ballardini che sembrava condannata dopo i tre punti conquistati in quattro partite LE ...

Genoa: Vogliacco, l’ultima sorpresa “Che alchimia con i tifosi, vogliamo farli ancora felici” - genoa: Vogliacco, l’ultima sorpresa “Che alchimia con i tifosi, vogliamo farli ancora felici” - Per il difensore, tra i migliori a San Siro contro il Milan, conferma con il sassuolo: “Noi cresciuti grazie a Gilardino” ...

Sassuolo Le tre finali per restare in Serie A - sassuolo Le tre finali per restare in Serie A - genoa, Cagliari e Lazio: come stanno le rivali dei neroverdi. Domenica il primo verdetto, mister Ballardini sfida il suo passato ...

