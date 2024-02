Lotta salvezza | volano Empoli | Genoa e Monza; Sassuolo in crisi

L'Empoli batte il Sassuolo e conquista tre punti pesantissimi nella lotta salvezza

(Di domenica 25 febbraio 2024): il sabato di Serie A ha registrato i successi dell’, mentre continua ladie Salernitana Laè stata al centro del Sabato di Serie A, con tre sfide importanti per stabilire lo stato di salute di alcune delle protagoniste nella corsa a non retrocedere. Ci sono state tre vittorie:. I toscani hanno superato ile continuano a viaggiare su ritmi da parte sinistra di classifica. Da quando è arrivato Nicola ha una media di 2.0 punti a partita: solo Inter, Atalanta (3.0), Bologna (2.7) e Roma (2.4) hanno fatto di meglio. 2.0 – Dal'arrivo di Davide Nicola alla guida ...

