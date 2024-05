Sassuolo - il pericolo arriverà dal Genoa Il ko con l’Inter non porterebbe in B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La matematica, che notoriamente non è un’opinione, dice 35 punti. L’ex Eusebio Di Francesco, che la salvezza la rincorre, con cinque punti di vantaggio sul, la ‘linea’ la piazza invece tra i 36 e i 37 punti. Avesse ragione lui, ilè in B – dovrebbe vincere tre delle ultime quattro gare, vincendo in 360’ tanto quanto ha vinto dal 26 novembre a oggi – ma siccome i conti li facciamo, con la matematica, tanto vale starci. E provare a ragionarci sopra, innanzitutto per dire che non sarà, anche vincesse, sabato sera al Mapei Stadium, a cacciare in B i neroverdi, che anche in caso di vittoria del Verona e di uno tra Frosinone e Empoli (giocano contro al Castellani) manterrebbe distacco incolmabile, ma matematicamente non sufficiente ad alzare bandiera bianca. Dalla settimana successiva, tuttavia, la fettuccia si ...