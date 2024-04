In Basilicata confermato Vito Bardi Meloni | Grazie ai cittadini per il sostegno alle nostre politiche

Vito Bardi ottiene la conferma a governatore della Basilicata con largo distacco (58-40% la forchetta provvisoria) su Piero Marrese, su cui il centrosinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Lo spoglio, iniziato a rilento, toglie la corona di partito più votato al M5s, che alle Regionali del 2019 e alle Politiche del 2022 era andato oltre il 20% e ora vede più che dimezzati i consensi (attorno all'8%) L'articolo Basilicata: Bardi ... (firenzepost)

Elezioni regionali in Basilicata, vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente. Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente, come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali. In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

In Basilicata ha vinto Vito Bardi. "L'affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne é anche in parte la causa: gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata. É stato un grande successo della nostra coalizione, voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i ... (ilfoglio)

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo (ilgiornale)

