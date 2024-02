La Croce rossa pareggia i conti | Grazie all’aiuto dei cittadini

Croce rossa di Mortara, il bilancio pareggia. C'è il grande rischio dei trasporti secondari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il risultato è di assoluto rilievo: dopo due anni molto difficili dal punto di vista economico, ladi Mortara si avvia al pareggio di bilancio, lasciandosi così alle spalle gli ultimi effetti della pandemia e scongiurando l’eventualità di una riduzione del personale. Il merito è in gran parte dei, circa 200, che hanno accolto l’appello del presidente Umberto Fosterni e si sono tesserati per aiutare con le proprie quote la. È anche un importante riconoscimento all’attività svolta dal comitato di Mortara e dell’attaccamento dei. "Dobbiamo ringraziare tutti – dice il presidente – non era scontato che le cose andassero così". Per sostenere l’associazione sono arrivati anche i contributi di alcune amministrazioni e da diversi gruppi industriali del ...