Bologna Business School | accordo strategico in Cina ‘Premiati’ due programmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Un altro passo nell’eccellenza.ha ricevuto l’accreditamento internazionale ’Efmd’ per l’Executive Mba e per il Professional master in ’Data science andanalytics’. "Entrambi isono stati accreditati per cinque anni – spiega Bbs –, un successo nel successo, perché normalmente al primo accreditamento vengono concessi solo tre anni. Si tratta del sistema più completo di accreditamento perdi formazione manageriale; costituisce un punto di riferimento a livello internazionale per lee i partecipanti ai loro corsi. L’accreditamento viene concesso a seguito di un processo di ’peer-review’ che ha analizza tutti gli aspetti dei ...