Nuovo accordo tra Luiss Business School | LEME e DEAS per formazione e ricerca sulla cybersecurity

l’Inter schiacciasassi sta facendo il giro del mondo. Anche per chi non ha mai visto in azione i nerazzurri, basta leggere i numeri impressionanti della ... (sport.quotidiano)

Nuovo stop ai treni nel fine settimana a ponente: in base all’accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con ...genovatoday

Inzaghi, serve il rinnovo. La Premier lo corteggia. Nuovo accordo con l’Inter per scongiurare la fuga: L’annata in corso sta confermando l’ottimo lavoro fatto assieme allo staff, con una squadra che ha subito un forte cambiamento in sede di mercato (Sommer, Pavard e Thuram solo per citare i volti nuovi ...ilgiorno

Webuild, Nuovo accordo parasociale tra Salini e Cdp Equity: L'accordo avrà durata sino al 28 febbraio 2027 e contiene reciproci impegni in materia di governance e stabilità dell’assetto azionario della società ...soldionline