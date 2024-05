Europee - il programma M5s | Terza via sui migrant - sì alla procreazione assistita e creare subito il Reddito di cittadinanza europeo

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’idea di Europa dei 5Stelle prevede “unavia” sull’immigrazione, la revisione dei trattati inserendo la salute come competenze concorrente tra Ue e stati membri e il rilancio di una vecchia proposta del Movimento, ovvero quella di lasciare il Parlamentoin un’unica sede a Bruxelles, mentre quella di Strasburgo “deve diventare un hub di promozione della pace e di difesa dei diritti umani nel mondo”. C’è questo e molto altro neldel M5S per le. Ovviamente ricco di passaggi sul tema armi, con la previsione di una conferenza di pace per l’Ucraina sotto l’egida dell’Onu, e sanzioni per chi venda armamenti a Paesi, fino a regole per “una maggiore trasparenza” sia sull’esportazione di materiale bellico che “sugli affari di banche e istituzioni finanziarie con il commercio di armamenti”. Ma a ...

Il puzzle delle elezioni europee deve comporsi in questi giorni. E così anche nel Pd il tema delle candidature diventa sempre più centrale. Tutto ruota attorno alla segretaria Elly Schlein : non tanto per la decisione dei nomi da mettere in lista , ...

«Vota Antonio vota Antonio vota Antonio…» Totò in quel vecchio film,si era inventato una candidatura friendly, Antonio La Trippa diventava per il popolo semplicemente “Antonio”, e certo non poteva immaginare, quel genio, che la sua personale ...

Bayer Leverkusen-Roma in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League - Bayer Leverkusen-Roma in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League - La cronaca in diretta di Bayer Leverkusen-Roma in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky, Rai 1 e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, ...

Rizza chiude al quarto posto nel preolimpico e dice addio a Parigi - Rizza chiude al quarto posto nel preolimpico e dice addio a Parigi - Occorreva un’impresa a Manfredi Rizza per conquistare il pass che gli avrebbe garantito la terza partecipazione olimpica, ma il canoista pavese purtroppo non ce l’ha fatta. Sul campo gara di Szeged, ...

EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Lukaku e Azmoun - EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Lukaku e Azmoun - Dopo il 0-2 dell'andata, Bayer Leverkusen e Roma si affrontano nella gara di ritorno delle semifinali di Europa League. La squadra di De Rossi è chiamata all'impresa per cercare di raggiungere la terz ...