Schlein pronta a candidarsi alle europee | potrebbe essere terza in lista | tagliando fuori le europarlamentari uscenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il puzzle delle elezionideve comporsi in questi giorni. E così anche nel Pd il tema delle candidature diventa sempre più centrale. Tutto ruota attorno alla segretaria Elly: non tanto per la decisione dei nomi da mettere in, quanto, ancor di più, per la sua possibile discesa in campo in prima persona., secondo la Repubblica,di giugno ma non come capopresentarsi comecandidata inin tutti i collegi. Una scelta che sembra già aver creato diversi malumori nel partito. Come si votaelezioni: il nodo preferenzeelezioni ...