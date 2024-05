Eurolega - le qualificate alle Final Four

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio 2024 – Al termine di un turno playoff a dir poco ricco di emozioni ed equilibrato – ben tre serie su quattro sono infatti terminate con gara 5 – si è chiuso il cerchio attorno4 squadre che dal 24 al 26 maggio prossimi giocheranno la vittoria dell’2024 all’Uber Arena di Berlino. La prima squadra a strappare il pass per lae è stata il Real Madrid che non ha lasciato scampo al Baskonia – entrato ai playoff con l’ottavo posto in griglia dopo aver battuto la Virtus Segafredo Bologna – battendolo con un netto 3-0 nonostante una gara 3 volitiva dei baschi, ai quali non è bastato un Marcus Howard straripante.di Berlino i “Blancos” campioni in carica se la vedranno con l’Olympiacos Pireo che, dopo il Fenerbahce, è diventato la seconda ...