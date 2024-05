NIU Italia entra sul mercato italiano con l' Innovazione elettrica

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’azienda propone due prodotti in particolare: la XQi3, una dirt bike, e la RQi, una motocicletta ad alte prestazioni

Dopo l’energia, il settore dei trasporti è il più inquinante d’Europa: la CO? prodotta costituisce il 23% delle emissioni totali di gas a effetto serra e il comparto, nell’Ue, è l’unico il cui livello di emissioni, di cui circa il 71 è dovuto al ...

Renault Captur dCi 8V 90 CV EDC Start&Stop Sport Edition2 del 2019 usata a Giulianova - Renault Captur dCi 8V 90 CV EDC Start&Stop Sport Edition2 del 2019 usata a Giulianova - Annuncio vendita Renault Captur dCi 8V 90 CV EDC Start&Stop Sport Edition2 usata del 2019 a Giulianova, Teramo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

GPT-5 sarà intelligentissimo: GPT-4 in confronto 'è imbarazzante', secondo il CEO di OpenAI - GPT-5 sarà intelligentissimo: GPT-4 in confronto 'è imbarazzante', secondo il CEO di OpenAI - Sam Altman ha svelato dettagli sui futuri progressi di OpenAI nell'ambito dell'IA conversazionale: GPT-5 sarà un'innovazione significativa rispetto all'attuale GPT-4, che è stato definito in confronto ...

Jeep Avenger, Fiat 600 o Peugeot 2008: quale B-SUV 'gemello' vende di più I numeri - Jeep Avenger, Fiat 600 o Peugeot 2008: quale B-SUV 'gemello' vende di più I numeri - che è anche il B-SUV più venduto in italia, con 5.060 immatricolazioni, davanti alla Opel/Vauxhall Mokka, che in totale ha venduto 4.412 unità. Terza posizione per la nostra Fiat 600e con 2.613 unità ...