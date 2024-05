Mercato libero dell’energia elettrica - audizione Cncu

Con la fine delle condizioni di maggior tutela milioni di utenti cosiddetti non vulnerabili sono stati chiamati e continueranno a essere chiamati a compiere una scelta per quello che riguarda le forniture domestiche. Per questo percorso, che ha ...

Quest'anno è iniziata la cessazione del mercato tutelato per i clienti domestici non vulnerabili, dopo i numerosi rinvii degli ultimi anni. Il processo si è avviato il 1° gennaio 2024, con l’interruzione dei servizi di tutela per le forniture di ...