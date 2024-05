Tre surfisti uccisi con colpi di pistola alla testa in una zona famosa per la presenza dei cartelli della droga | indagini a tutto campo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Messico è rimasto sconvolto da un caso di cronaca sconcertante. Ieri i corpi di due australiani e un americano – scomparsi il 29 aprile nello Stato messicanoBassa California – sono stati ritrovati con ferite dadi arma da fuoco. I corpi dei 3in Messico sono stati identificati dai loro familiari: lo ha annunciato la Procura generale del Paese. In base alle ricostruzioni raccolte dalle forze di polizia, l’americano Jack Carter Rhoad e i fratelli australiani Jake e Callum Robinson si sono accampati vicino al Comune di Ensenada. Una delle piste seguite dagli investigatori è quella di un tentativo di furto del loro pick-up, apparentemente finito male. Il veicolo è stato ritrovato bruciato non lontano dai corpi dei due fratelli australiani ...

