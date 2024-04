In casa droga e pistola - carabinieri arrestano 22enne a Pozzuoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi le 22 aquando idella sezione operativa della locale compagnia notano Andrea Nastri Giogli mentre passeggia a via Lucilio. Il ragazzo, undel posto, è noto alle forze dell’ordine e i militari decidono di controllarlo. Perquisito, viene trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. Idecidono di estendere la ricerche anche adele lì vengono rinvenuti e sequestrati altri 60 grammi dello stesso stupefacente. Rinvenuta e sequestrata anche unacalibro 9 con matricola abrasa e pronta all’uso. Nel caricatore, infatti, 10 proiettili. Il giovane è stato arrestato per detenzione die detenzione illecita di arma clandestina. La...

