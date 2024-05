Doveva essere segreta Le rivelazioni sulla decisione Usa di bloccare gli aiuti militari a Israele

(Di giovedì 9 maggio 2024) Stando a quanto riportato dal Washington Post, l'amministrazione Biden avrebbe voluto sfruttare questa mossa per mandare un messaggio silenzioso a Tel Aviv

Doveva essere un’operazione di routine, si è trasformata in tragedia. È morta a soli 28 anni , a pochi giorni dal 29esimo compleanno, Michela Andretta di Acilia, frazione di Roma. La giovane lavorava come estetista, un lavoro che l’appassionava, e ...

doveva essere a porte chiuse come le sedute dei giorni scorsi e la rifinitura di stamattina, ma per l’allenamento di ieri i tifosi della curva sud Lauro Minghelli avevano altri piani. I gruppi organizzati diserteranno la trasferta di Alessandria ...

Avrebbero dovuto rapire e poi eliminare Zelensky . Un’operazione che, secondo i servizi segreti ucraini, sarebbe dovuta essere “il regalo più gradito per Putin” nel giorno del suo quinto insediamento . Non solo. Nel “pacchetto” erano comprese anche, ...

Ad Bayern Monaco: "Marciniak ha sbagliato, doveva aspettare il VAR su de Ligt" - Ad Bayern Monaco: "Marciniak ha sbagliato, doveva aspettare il VAR su de Ligt" - In Germania ce l'hanno tutti con l'arbitro Szymon Marciniak per il gol annullato a de Ligt nel finale di Real Madrid-Bayern Monaco. Un fuorigioco fischiato in maniera troppo frettolosa, ...

Internazionali, Passaro e Napolitano conquistano il Foro Italico: “Giocare a Roma è un'emozione unica” - Internazionali, Passaro e Napolitano conquistano il Foro Italico: “Giocare a Roma è un'emozione unica” - Internazionali di Roma, la favola di Passaro e Napolitano che si prendono le luci della ribalta al Foro Italico. Il biellese: Dispiaciuto non aver giocato contro Berrettini ...