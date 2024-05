Blitz della Minghelli all’allenamento che doveva essere inizialmente a porte chiuse Fumogeni - bandier - cori e striscioni a Rigutino La curva sud carica Settembrini e compagni

(Di lunedì 6 maggio 2024)come le sedute dei giorni scorsi e la rifinitura di stamattina, ma per l’allenamento di ieri i tifosisud Lauroavevano altri piani. I gruppi organizzati diserteranno la trasferta di Alessandria contro la Juventus Next Gen valevole per il primo turno dei playoff, proseguendo quindi nella loro protesta nei confronti delle seconde squadre delle società di serie A. Protesta che va avanti fin dalle prime apparizioni dei bianconeri nel campionato di Lega Pro. Tuttavia, non hanno voluto far mancare il proprio sostegno alla squadra,ndola a dovere a poche ore dalla partita in Piemonte dove solo una vittoria può consetire il passaggio del turno. Così i tifosiSud, hanno ...

Santa Marinella, Minghella: “Consiglio Comunale giovani ottima opportunità per la nostra città” - Santa Marinella, Minghella: “Consiglio Comunale giovani ottima opportunità per la nostra città” - “Mi dispiace moltissimo per l’attacco social rivolto ai due giovani ragazzi che sono venuti a scuola con me per parlare del progetto del Consiglio comunale dei giovani. Mi dispiace perché credo ...

Fan di Ripley su Netflix Stasera in tv c’è la sua versione hollywoodiana, coloratissima e con Fiorello - Fan di Ripley su Netflix Stasera in tv c’è la sua versione hollywoodiana, coloratissima e con Fiorello - Trama, cast, location italiane, differenze con la serie Netflix: dove guardare in tv e streaming il film Il talento di Mr. Ripley.

Ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: "Molto diversa dal film di Minghella" - Ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: "Molto diversa dal film di Minghella" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: 'Molto diversa dal film di Minghella' ...