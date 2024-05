Di Napoli - agente Cheddira | Siamo a disposizione del Napoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Bruno Didi Walid, attaccante del Frosinone ma di proprietà del. Queste le sue parole: “è soddisfatto della stagione disputata a Frosinone. E’ il primo anno nella categoria, ma il ragazzo è in continua crescita per cui può ancora migliorare e crescere.del, speriamo di chiudere bene col Frosinone per poi giocare tutte le carte col. A fine stagione valuteremo con la proprietà il percorso migliore per Walid. Ilad oggi ha un reparto offensivo importante per cui aspettiamo che ...

Napoli , De Laurentiis ha incontra to l’agente di Pioli : possibile accordo per la panchina azzurra . Si valutano anche Italiano e Gasperini. Napoli – Il calciomercato del Napoli si infiamma con le ultime indiscrezioni rivelate da Valter De Maggio, ...

Continua a tenere banco la situazione legata al nuovo allenatore del Napoli . Di seguito le parole del procuratore. In casa Napoli è in corso la programmazione per la prossima stagione. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è ingaggiare un allenatore ...

Dario Canovi, procuratore di Thiago Motta , è intervenuto a Radio Marte sul prossimo allenatore che De Laurentiis dovrà scegliere per il suo Napoli: «Per il Napoli è stato un campionato deludente non certo solo per colpa della società o degli ...

