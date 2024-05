News SSC Napoli - il suo assistito è stato accostato agli azzurri | le parole dell’agente preoccupano i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Continua a tenere banco la situazione legata al nuovo allenatore del. Di seguito ledel procuratore. In casaè in corso la programmazione per la prossima stagione. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è ingaggiare un allenatore che sappia ridare la giusta identità alla squadra. La missione per il presidente appare però tutt’altro che scontata. Infatti, nelle ultime ore sono stati diversi i nomi sondati dalla dirigenza, ma al momento nessuna trattativa risulta essere alle battute finali. Il presidente continuerà a lavorare nelle prossime settimane, in modo tale da assicurare al club partenopeo un futuro molto più roseo rispetto all’attuale annata. Un altro tassello chiave in casaè il mercato. Attraverso le operazioni in entrata e in uscita si capirà molto sugli obiettivi della società. ...