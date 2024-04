Addio al padre coraggio Suo figlio ucciso dai boss - lui non si tagliava la barba per chiedere giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) È morto a 87 anni senza ottenere ancora la verità, ma la sua lungabianca era diventata il simbolo di chi non si arrende a menzogne e depistaggi.a Vincenzo Agostino: per 35 anni si è battuto per ottenereper la morte delNino, 28 anni, poliziotto assassinato dalla mafia il 5 agosto 1989, assieme alla moglie Ida Castelluccio, 19 anni, sposata da un anno e incinta. Quel giorno due sicari attesero Nino nei pressi della casa dei suoi genitori a Villagrazia di Carini e lo freddarono. Nessuna pietà neppure per la giovane che, prima di morire, urlò ai killer: "Io lo so chi siete!". Nel primo momento il caso venne rubricato come omicidio passionale: il tempo di far sparire documenti dalla casa e dall’ufficio di Agostino che era al servizio Volanti di Palermo, ma nei fatti dava la caccia ai ...