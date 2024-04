Offerta speciale DAZN Standard a 19 | 90 € per i primi 4 mesi | attiva entro il 28 aprile

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 16 aprile 2024)A 19,90 € AL MESE, la piattaforma di streaming sportivo, offre un'irrinunciabile opportunità ai nuovi clienti:re il suo servizioa un prezzo promozionale di soli 19,90 € al mese per i. Questaesclusiva è disponibile dal 16 al 28e promette agli appassionati di sport un accesso senza pari a un vasto mondo di eventi sportivi in diretta e on demand.L'è aperta a tutti i clienti non già attivi e può essere sottoscritta tramite questo link dedicatooffre la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare contemporaneamente su 2 dispositivi connessi ...