Milan-Inter e Juventus-Milan | nuova offerta di Dazn | 4 mesi con lo sconto | i dettagli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Conto alla rovescia. Il campionato italiano di calcio in Serie A è ormai arrivato al rush finale, con le ultime giornate decisive per assegnare...

Il prossimo Monday Night di Serie A è tutt’altro che banale e Inzaghi lo sa bene, visto che in Milan-Inter si giocherà il primo match-point tricolore. Lo Scudetto, di ritorno a Milano, è in palio a ... (inter-news)

Orsi: “L’Atalanta non si farà sfuggire la semifinale” - La Roma invece ha il vantaggio, oltre che del risultato, di giocare il ritorno in casa, pur restando tutto aperto per il Milan. Difficile pronosticare, ma spero che il trofeo prenderà la direzione ...calcioatalanta

Galliani contro il Milan e le altre big: “Serie A a 18 Manovra rozza” - Adriano Galliani ha espresso la propria contrarietà contro le proposte di ridurre le partecipanti alla Serie A da 20 a 18 squadre. Nelle ultime settimane era ventilata forte l’ipotesi di ridurre le pa ...notiziemilan

Calciomercato Udinese: per Samardzic c’è la fila - Visualizzazioni: 1 Sarà battaglia durante il calciomercato estivo per aggiudicarsi Lazar Samardzic. Almeno 4 squadre in fila e l’Udinese sorride sperando in un’asta. Udinese, Samardzic ha le valigie p ...calciostyle