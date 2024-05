Davide Patron ha un infarto sul treno per Parigi | il professore e star di TikTok salvato dagli altri passeggeri

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’esperienza, racconta, “spero possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. E come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso”

Bologna, 29 aprile 2024 - Non mancherà di far discutere la provocazione di Davide Celli - consigliere comunale dei Verdi a Bologna e figlio del più noto etologo Giorgio - che paragona la strage di gatti nel Bolognese all'eccidio di Marzabotto ...

Sassoferrato Dall?aggressione con il coltello alle lacrime in carcere. «Patrizia è la mia vita , come sta?». Dalla cella dove è recluso da lunedì pomeriggio,...

Giada morta a 8 anni nell'incidente d'auto, le ultime ore prima dello schianto: la lezione di ginnastica e la partita del fratellino - Giada morta a 8 anni nell'incidente d'auto, le ultime ore prima dello schianto: la lezione di ginnastica e la partita del fratellino - I due genitori sono molto conosciuti in valle perché lavorano da tempo come camerieri in un albergo di Bratto, frazione di Castione dove si trova la scuola frequentata da Giada e davide. La famiglia ...

" Il tempo di ricominciare", l'ultimo singolo di Davide Martorana - " Il tempo di ricominciare", l'ultimo singolo di davide Martorana - “Il tempo di ricominciare” è il singolo di davide Martorana dedicato alla madre.

Paura per Davide Patron, arresto cardiaco in treno per il prof d'inglese più famoso di TikTok - Paura per davide Patron, arresto cardiaco in treno per il prof d'inglese più famoso di TikTok - Il 25enne star del Web era sul treno per Parigi quando ha avuto un malore. A soccorrerlo prontamente alcuni passeggeri e a loro è andato il suo pensiero dal letto d'ospedale ...