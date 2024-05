Ricatto hard a due sorelle - arrestato insospettabile | è un carabiniere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Macerata, 8 maggio 2024 – Duevittima di unda parte di un, unche è anche loro parente. Con l’accusa di estorsione, l’uomo è statoquesta mattina. La vicenda è avvenuta in un paesino del Maceratese, dove abitano le trentenni. L’uomo, che lavora nel Fermano, avrebbe contattato le due, una per volta dicendo a entrambe di non parlare con nessuno. Avrebbe detto loro di aver trovato online delle foto compromettenti. Le dueavrebbero assicurato di non aver mai fatto foto senza vestiti, e quando lui aveva mandato le immagini avevano capito subito che erano solo fotomontaggi. Ma ille avrebbe convinte che, vere o false che fossero, le foto circolavano in ...

