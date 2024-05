(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Non c’è nessunnella, sono garantista e convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato”. Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioa margine della presentazione alla Farnesina del progetto di promozione e comunicazione ‘Sport e Innovazione Made in Italy’. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Non c'è nessun imbarazzo nella maggioranza , sono garantista e convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato". Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri ...

Corruzione: Tajani, ‘nessun imbarazzo in maggioranza su caso Toti’ - Corruzione: Tajani, ‘nessun imbarazzo in maggioranza su caso Toti’ - Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Non c’è nessun imbarazzo nella maggioranza, sono garantista e convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato”. Così il vice ...

Benifei (Pd): “Toti si deve dimettere, da tempo denuncio vicinanza sconveniente con imprenditori” - Benifei (Pd): “Toti si deve dimettere, da tempo denuncio vicinanza sconveniente con imprenditori” - "Da tempo denunciavamo una vicinanza sconveniente, dal punto di vista politico, tra Toti e finanziatori privati ...

FdI, problemi in famiglia. Nella maggioranza anconetana è il gelo: «I toni Toccaceli è così» - FdI, problemi in famiglia. Nella maggioranza anconetana è il gelo: «I toni Toccaceli è così» - ANCONA Un affronto che si è consumato a favore di telecamere. Quasi fosse cercato. O che comunque non si è voluto coprire nelle segrete stanze. Lo scontro tra il capogruppo FdI ...