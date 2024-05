A che cosa serve e quando si fa la risonanza magnetica encefalo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Laall’, o, è un esame diagnostico che utilizza i campi magnetici per individuare vari tipi di disturbi che colpiscono la zona dell’. Gli specialisti la prescrivono per la diagnosi e lo studio di ictus cerebrale, tumori, formazioni benigne, emorragie cerebrali, sclerosi multipla e malattie degenerative del sistema nervoso. Si tratta di un esame preciso e sicuro, non doloroso e in grado di individuare alterazioni in una zona difficile da esaminare con altri sistemi. Cos’è laIl nome corretto di questo esame ènucleare. Nel caso della...