Conceicao Milan - giornata decisiva | l’incontr - il progetto e la spinta di Mendes

Ore decisive per il nuovo allenatore: il Milan resta alla finestra - Ore decisive per il nuovo allenatore: il milan resta alla finestra - Passi in avanti per la questione allenatore. Il milan potrebbe affondare il colpo nelle ultime ore: i tifosi sono in attesa.

Panchina Milan: tra Conceiçao e Fonseca spunta... Mister X - Panchina milan: tra Conceiçao e Fonseca spunta... Mister X - L'ex Lazio atteso oggi dal faccia a faccia con Villas Boas, l'ex Roma resta tra i principali candidati alla sostituzione di Pioli. Ma nelle ultime ...

GAZZETTA - Napoli, pronto un biennale con opzione a tre milioni l'anno più bonus per Pioli - GAZZETTA - Napoli, pronto un biennale con opzione a tre milioni l'anno più bonus per Pioli - Secondo La Gazzetta dello Sport, la prima scelta per la panchina del Napoli sarebbe Stefano Pioli. L'attuale allenatore del milan lascerà i rossoneri al termine della stagione ed Aurelio De Laurentiis ...