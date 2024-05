Como vs Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Ai lariani serve una vittoria per garantirsi la promozione, mentre i calabresi sono già salvi.Vssi giocherà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono secondi con due punti di vantaggio sul Venezia, per cui devono vincere per centrare la promozione, in quanto in caso di arrivo a pari punti sarebbero i lagunari a gioieri in virtù degli scontri diretti I calabresi sono reduci da sei risultati utili consecutivi che gli hanno garantito la salvezza. Un obiettivo che è stato messo a rischio per una stagione nata male, ma fortunatamente raddrizzata nel finale LE...