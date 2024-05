Cosenza-Spezia e Modena-Como - Serie B | t - formazio -i, pronostici

(Di venerdì 3 maggio 2024)sono valide per la trentasettesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabilini eSarà una domenica di festa quella che vivrà ildavanti ai propri tifosi. Perché dopo cinque risultati utili di fila, dei quali le gli ultimi tre solamente vittorie, i calabresi hanno conquistato in anticipo la salvezza. Cosa che non succedeva da un poco di tempo. Una giornata particolare, quindi. E lo, che invece almeno per il momento si è tirato fuori dalla zona rossa, ne potrebbe approfittare. Forte del(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché i liguri, che arrivano a questo match dopo la bella vittoria contro il Palermo nell’ultimo ...

Gualtieri dirigerà Parma-Cremonese, Fourneau per Ternana-Catanzaro ROMA - Col Parma promosso, l'altro pass diretto per la Serie A se lo giocano Como e Venezia: i lariani potrebbero chiudere i conti a Modena, gara affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine, i lagunari non possono sbagliare la ... Continua a leggere>>

Il Como domenica in serie A Lungolago chiuso dalle 17 - Il Comune di Como ha pubblicato l’ordinanza per la “Regolamentazione temporanea della circolazione lungo alcune vie e piazze cittadine in occasione dell’incontro di calcio Modena - Como e trasmesso in ... Continua a leggere>>

La partita del Como contro il Modena sui maxi-schermi: come cambia la viabilità - Domenica 5 maggio 2024, i tifosi del Como avranno l'opportunità di seguire la partita contro il Modena attraverso maxischermi posizionati ... il Comune di Como ha emesso una serie di provvedimenti per ... Continua a leggere>>

serie B - Como a Modena per i tre punti promozione: i bookmaker spingono i lombardi verso il traguardo - Il Como vuole chiudere il discorso promozione e avrà bisogno di una vittoria nelle ultime due giornate per tornare in serie A dopo oltre vent’anni. Domenica i lombardi saranno impegnati a Modena e, se ... Continua a leggere>>