Chiara Ferragni e la festa di compleanno con gli amici per festeggiare i suoi 37 anni da single

(Di giovedì 9 maggio 2024) Girare una nuova pagina Il 7 maggioha festeggiato il suo 37esimoin un turbinio di sfide personali e professionali. Dalla separazione da Fedez al famigerato scandalo del “pandoro-gate”,ha affrontato una serie di prove che hanno messo alla prova la sua resilienza su più fronti. Scegliere la gioia in mezzo alle avversità Nonostante le turbolenze,ha deciso di abbracciare il suo giorno speciale con grazia e stile. Mettendo da parte il peso delle cattive notizie e dello stress, ha scelto di concentrarsi sulla celebrazione con icari. Una giornata diha dato il via ai festeggiamenti del suocon un sentito post su Instagram, esprimendo gratitudine per i ...

La vita da single di Chiara Ferragni prosegue all’insegna del divertimento. Dopo i mesi bui per lo scandalo pandoro e la separazione da Fedez, l’imprenditrice sta gradualmente tornando a sorridere. Al suo fianco ci sono la famiglia d’origine, i ...

L'imprenditrice diventa attrice ? Lo suggeriscono diversi indizi. Il produttore non conferma, ma spiega: « Chiara ha un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo»

Chiara Ferragni è una cowgirl: scatenata sul toro meccanico - chiara ferragni è una cowgirl: scatenata sul toro meccanico - chiara ferragni ha partecipato al compleanno di un amico che per l'occasione ha scelto il tema country. L'influencer non solo si è vestita a tema, ma anche cavalcato un toro meccanico ...

Selvaggia Lucarelli: “Fu Fedez a chiamare i paparazzi al primo incontro con Chiara, lei non lo ha mai saputo” - Selvaggia Lucarelli: “Fu Fedez a chiamare i paparazzi al primo incontro con chiara, lei non lo ha mai saputo” - Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, sarebbe stato Fedez ad allertare i paparazzi per farsi fotografare durante il primo appuntamento con chiara ferragni. “Fedez, quel giorno, ha allertato ...