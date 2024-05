Chi è e come sta Christian Di Martino - poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate

Christian Di Martino , il poliziotto di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano , è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda: ha subito 70 trasfusioni , 40 di sangue e 30 di plasma. È in terapia intensiva . Arrestato il ...

I tragici fatti nella notte: la Polizia era intervenuta per fermare un uomo, visibilmente alterato, che lanciava pietre contro treni e persone - I tragici fatti nella notte: la Polizia era intervenuta per fermare un uomo, visibilmente alterato, che lanciava pietre contro treni e persone - A Milano, alla stazione di Lambrate, un poliziotto è stato accoltellato. Operato per 7 ore, ecco come sta adesso e la cronaca dell'accoltellamento.