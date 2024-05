Casalnuovo di Napoli | ispezione in una mensa scolastica - sequestri e sanzioni

operai deceduti a Lettere e Casalnuovo , in provincia di Napoli : sono due in poche ore. Ferrante (mit): "La sicurezza deve essere priorità"

Casalnuovo di Napoli: Carabinieri arrestano pusher 41enne per detenzione di droga ai fini di spaccio I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. C., 41enne già sottoposto ai ...