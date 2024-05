“Ti spariamo nelle gambe” - minacce al deputato Borrelli a Casalnuovo di Napoli

Fiocchi, il candidato di Fratelli d’Italia con il fucile sui manifesti elettorali per le Europee - Il primo a sollevare dubbi sull'opportunità del manifesto di Fiocchi è stato il portavoce e deputato di Europa Verde ... Quel fucile puntato non è una minaccia solo per gli animali ma per tutti noi!

Giugliano, aggressione al consigliere Pezzella. FDI: “Valutiamo interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni” - Fratelli d’Italia pensa alla presentazione di una interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni: ...

Casalnuovo, il deputato Borrelli minacciato e inseguito: «Ti spariamo nelle gambe» - «Ti spariamo due botte nelle gambe». È stato inseguito e minacciato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che durante la notte stava effettuando un sopralluogo ...

